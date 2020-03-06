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Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı anma törenine bombalı saldırı düzenlendi Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı anma törenine bombalı saldırı düzenlendi

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06 Mart 2020 Cuma 10:33:14 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 11:15:22

Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı anma törenine bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Başkent Kabil'in Musalla bölgesinde Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında silahlı ve bombalı saldırıda bulunuldu.

Hazara liderlerinden Muhammed Muhakkik'in de hazır bulunduğu törende saldırının ardından bölgede çatışmalar başladı.

Olayla ilgili açıklama yapan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıyı "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak niteledi. 

ABD-TALİBAN ANLAŞMASI

ABD ve Taliban’ın yaklaşık iki yıl müzakere edip vardığı anlaşmaya göre, örgütün yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla Amerikan yönetimi ve müttefikleri Afganistan’daki tüm askerlerini Nisan 2021’e kadar çekecek.

ABD, yaklaşık 14 bin askerinin 5 binini mayısa kadar çekmiş olacak. Taliban ile Kabil yönetimi arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart’a kadar Afgan yönetimi 5 bin mahkumu; örgüt de elinde tuttuğu binden fazla kişiyi serbest bırakacak.

ABD yönetimi, Taliban liderlerine yönelik yaptırımlarının ağustosa kadar kaldırılması konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde girişimlerde bulunacak. ABD ve müttefikleri, Afganistan’ın siyasi bağımsızlığı veya toprak bütünlüğüne ilişkin herhangi bir zor veya güç kullanma tehdidinden kaçınacak.

Taliban ise ABD'ye diğer terör örgütlerinin Afganistan topraklarını kullanarak, ABD ve diğer ülkelere tehdit oluşturmasına izin vermeyecek ve iş birliği yapmayacak.

ABD Savunma Bakanlığına göre, 2001-2019'da yalnızca askeri operasyonlar için 975 milyar doların harcandığı Afganistan’da, altyapı yardımları dahil edilince toplam masrafın 1 trilyon doların üzerinde olduğu hesaplanıyor. ABD, bu süre zarfında 2 bin 400 askerini kaybetti.

Taraflar, Taliban’ın yeni dönemde ülke yönetimine nasıl katılacağı konusunda bir açıklama yapmazken; Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban mensuplarının salınması için örgütün Pakistan’daki merkezini Afganistan’a taşımasını şart koştu.

AA

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