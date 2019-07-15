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15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:46:02 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:46:47

Afganistan'daki şiddetin sivil bilançosu endişelendiriyor

Afganistan'da temmuz ayının 15 günlük bölümünde yaşanan şiddet olaylarında en az 100 sivilin ölmesi endişelere yol açıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, temmuz ayı içerisinde Afganistan genelindeki şiddet olaylarında belirgin artış yaşandı.

Ayın ilk günü, 10 kişinin öldüğü 50 çocuğun yaralandığı Taliban'ın bombalı araçla Savunma Bakanlığı yakınlarında gerçekleştirdiği saldırıyla başlayan şiddet olaylarında sadece iki haftada en az 100 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 7 Temmuz'da Ghazni eyaletinde düzenlenen saldırıda ise çok sayıda çocuk yaralandı, 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Taliban'ın sözcülerin Suhail Shaheen, çocukların ölümüne yol açan saldırıları soruşturacaklarını duyurdu.

"Oğlumun giysisinde kan lekeleri vardı"

Ghazni'li Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık çocukların okula gitmekten korktuğunu söyledi.

Abdullah, "O gün, evimizin yakınında olan patlamayı duydum, birkaç dakika sonra çocuklarımından biri korkmuş şekilde eve döndü. Güvenlik nedeniyle okulun tatil edildiğini düşünmüştüm, oğlum yanıma gelince giysilerinde kan lekeleri fark ettim. Şu an iyi olsa da oğlum okula gitmekten çok korkuyor." dedi.

Maidan Wardak eyaletinde yaşayan 38 yaşındaki Masehur Rahman da sevdiklerini iç savaşta kaybeden binlerce Afgan'dan sadece biri.

Geçen hafta, Afganistan ordusu tarafından Taliban'a yönelik hava saldırısında tüm ailesini, eşini, 4 kızını, 3 oğlunu ve yeğenlerini kaybeden Rahman, merkezden uzak bölgelerde sivillerin ölmeye devam ettiğini, adalet arayışını sürdüreceğini belirtti.

Ordunun operasyonlarındaki sivil ölümleri

Savunma Bakanlığı, sivillerin öldüğü hava operasyonuyla ilgili soruşturma açsa da bu hafta aynı eyaletteki bir kamu sağlık merkezine yönelik kara operasyonu 4 çalışanın ölmesiyle sonuçlandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) açıklamasına göre, güvenlik güçleri kliniğe girdikten hemen sonra 1 refakatçiyi öldürdü, hastanedeki çalışanları ve diğer refakatçileri bağladı.

Güvenlik kuvvetlerinin sorgu için ayrı bir yere götürdüğü 4 çalışan daha sonra ölü bulundu.

"Sorumlular cezalandırılmazsa saldırılar devam edecek"

HRW Asya Direktör Vekili Patricia Gossman, sağlık tesislerine saldırmanın en temel savaş kanunlarını çiğnemek anlamına geldiğini, sorumlular bulunarak cezalandırılmazsa bu tür saldırıların devam edeceğini vurguladı.

Gossman, "Afgan hükümetinin sadece tetiği çeken askerleri değil bu cinayetlerin emrini veren komutanları da yargılaması gerekir." diye konuştu.

Birleşmiş Milletleri Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA), 2019 yılının ilk çeyreğine yönelik raporuna göre, 1 Ocak-31 Mart tarihlerinde şiddet olaylarında 150'si çocuk 581 sivil öldü, 432'si çocuk bin 192 sivil yaralandı.

UNAMA verilerine göre, hükümet ve müttefiklerinin neden olduğu sivil ölümleri, ilk defa 2019'un çeyreğinde Taliban ve diğer grupların yol açtığı sivil ölümlerinden fazla oldu.

(AA)

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