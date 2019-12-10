Afganistan'da Taliban'dan havan saldırısı: 25 yaralı

Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Enamuddin Rahmani, yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Çardere ilçe merkezine havan saldırısı düzenlediğini söyledi.

Çardere ilçe emniyet müdürlüğü binasına isabet eden havan mermisinin 25 kişinin yaralanmasına neden olduğunu ifade eden Rahmani, yaralılardan 21'inin güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

AA