02 Şubat 2020 Pazar 10:10:43 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 10:24:24
Afganistan'da Taliban'dan bombalı saldırı: 2'si çocuk 3 sivil öldü
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde Taliban tarafından motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2'si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın merkezi Trinkot şehrinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 3 sivilin yaralandığını ifade eden İbadi, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti. Yaralılar kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
AA-gunes.com
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