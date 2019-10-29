29 Ekim 2019 Salı 13:37:24 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 13:37:51
Afganistan'da Taliban saldırısı: 21 kişi hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil hayatını kaybetti.
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