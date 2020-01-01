Afganistan'da Taliban militanlarıyla çatışma: 7 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Taliban ise 16 güvenlik görevlisini öldürdüğünü söyledi.
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, AA muhabirine, militanların Darkad'ın Kara Tepe bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Esir, çatışmada 11 militanın öldürüldüğünü, 6 militanın da yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 16 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi.
AA
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