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22 Mart 2020 Pazar 19:04:12 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 19:06:37

Afganistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle Belh vilayeti sakini 40 yaşındaki bir erkeğin öldüğünü söyledi.

Mayar, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.

Afganistan genelinde şu ana kadar 34 vaka görüldü. 

AA

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