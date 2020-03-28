Afganistan'da koronavirüs kurbanını dağ başına gömdüler

Koronavirüs o kadar hızlı yayılıyor ki, son üç günde belirlenen vakalar rekor kırdı. Dünya genelinde ise bu sabah 600 bini aştı.

Şimdiye kadar dördü NATO askeri, ikisi yabancı diplomat 110 vakanın tespit edildiği ve dört kişinin yaşamını yitirdiği Afganistan'da ise, başkent Kabil karantinaya alındı. Kabil'de eczaneler ve süpermarketler dışındaki tüm dükkanlar da kapalı olacak.

Kabil'den önce karantina ilan edilen Herat kentinde, bir koronavirüs kurbanı hiçbir yerleşimin olmadığı dağ başında gömüldü.

Dünya çapında ses getiren fotoğraflarda, bembeyaz koruma kıyafeti giymiş ekiplerin tabutu taşıdığı görülüyor. Bir kepçe tarafından açılan mezara tabut indirilirken, etrafta kimse yok.

Ekipler ambulansın yanına dönerken, kepce hızlıca cesedin üzerini toprakla kapattı. Hemen ardından bu kez kurbanın yakınları kadraja giriyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı tarafından servis edilen karelerde, mezarın üstüne kapanan kurbanın yakınları gözyaşı döküyor.

Afganistan'ın batısındaki Herat, virüsün şimdiye kadar 35 bini aşkın insana bulaştığı İran sınırında yer alıyor.

Afganistan'da hayli az vaka belirlense de, on binlerce insanın İran'dan ülkeye döndüğü biliniyor ve birçoğunun teste girmediği biliniyor.

Milliyet