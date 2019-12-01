01 Aralık 2019 Pazar 12:48:21 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 12:51:15
Afganistan'da güvenlik güçlerine Taliban saldırdı: 4 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Murdiyan ilçesine saldırması sonucu 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Cüzcan Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Murdiyan ilçe merkezine dört koldan saldırdığı bildirildi.
Açıklamada, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca saldırının ardından çıkan çatışmada 20 militanın öldürüldüğü, 7 militanın da yaralandığı belirtildi.
AA
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