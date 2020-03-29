Afganistan'da EYP saldırısında bir çocuk öldü

Paktiya Valiliği Sözcüsü Abdullah Hasrat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde bulunan İbrahimhil bölgesinde yol kenarına tuzaklanan bombanın patlaması sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, iki çocuğun da yaralandığını söyledi.

Hasrat, patlamadan Taliban'ı sorumlu tuttu.

AA