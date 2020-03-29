29 Mart 2020 Pazar 16:20:15 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 16:35:51
Afganistan'da EYP saldırısında bir çocuk öldü
Afganistan'ın Paktiya vilayetinin merkezinde yol kenarına tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.
Paktiya Valiliği Sözcüsü Abdullah Hasrat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde bulunan İbrahimhil bölgesinde yol kenarına tuzaklanan bombanın patlaması sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, iki çocuğun da yaralandığını söyledi.
Hasrat, patlamadan Taliban'ı sorumlu tuttu.
AA
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