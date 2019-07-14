14 Temmuz 2019 Pazar 14:23:36 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:25:00
Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 5 polis öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Faring ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.
Faring ilçe Kaymakamı Abdul Veli Hamidi, basına yaptığı açıklamada, ilçe merkezi yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamidi, 2 polisin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA
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