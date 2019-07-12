Afganistan'da düğünde intihar saldırısı: 6 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Paçiragam ilçesinde bir aşiret liderinin oğlunun düğününde düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paçiragam'daki aşiret liderlerinden Malik Tur'un kardeşinin oğlunun düğününde, çocuk yaşta birinin üzerine yerleştirdiği bombayı kalabalığın arasında patlattığını söyledi.
Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 40 kişinin de yaralandığını belirtti.
Hogyani, saldırıda yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA
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