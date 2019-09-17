17 Eylül 2019 Salı 11:23:09 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 12:07:31
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde patlama!
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitinginde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi öldü
Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.
CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ'NİN DURUMUNUN İYİ
Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamada 24 kişi hayatını kaybetti.
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