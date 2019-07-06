06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:27:30 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:29:14
Afganistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişi öldü.
Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne'nin Hak Gariban bölgesindeki Muhammediye Camisi'nde mihraba yerleştirilen bombanın dün akşam yatsı namazı sırasında patlatıldığı kaydedildi.
Saldırıda, camide bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA
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