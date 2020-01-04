Afganistan'da bombalı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Pul-i Tasaddi bölgesindeki hamamın önünde bir arabaya yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.

Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 3 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Adil, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların sivil halk olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA