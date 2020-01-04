Afganistan'da bombalı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Afganistan'daki terör saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde arabaya yerleştirilen bombalı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişiyse yaralandı.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Pul-i Tasaddi bölgesindeki hamamın önünde bir arabaya yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.
Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 3 kişinin ise yaralandığını söyledi.
Adil, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların sivil halk olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü
- Pompeo, IKBY, Suudi Arabistan ve BAE ile görüştü!
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, DEAŞ'ın yeniden güçlenebileceğini düşünüyor
- Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'tan açıklama: ABD'nin askeri varlığı sonlandırılabilir
- İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi: İntikamımız çok sert olacak