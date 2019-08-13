Afganistan'da bomba patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Afganistan'ın Vardak vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otomobilin geçişi sırasında patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Afganistan'ın Vardak vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otomobilin geçişi sırasında patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Vardak Vilayeti Valisi Muzefferuddin Yemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabil-Gazni Otobanı'nın Vardak iline bağlı Ceğtu ilçesindeki kesiminde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir ailenin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi.
Patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yemin, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Yaralıların tedavi altına alındığı bildirilirken, Taliban'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD’den İngiltere’ye öncelikli ticaret sözü
- Hindistan Deniz Kuvvetleri Rusya ile ortak geliştirdiği BrahMos süpersonik füzelerini aldı
- Azad Cammu Keşmir Başkanı Han: Hindistan, bu illegal davranışları İsrail'den öğreniyor
- Mesut Özil'e saldıran zanlılar hala yakalanmazken İngiliz polisi de detaylı açıklama yapmaktan sakındı
- Norveç'teki cami saldırısı, İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü