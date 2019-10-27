27 Ekim 2019 Pazar 11:43:03 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 12:05:00
Afganistan'da bomba patladı: Oyun oynayan 5 çocuk öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gadai Kale bölgesinde meydana gelen patlamada 5 çocuğun öldüğü bildirildi.
Emniyet yetkilileri, Faryab'ın merkezi Maymana şehri yakınında bulunan Gadai Kale bölgesine yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını bildirdi.
Yetkililer, patlamada 5 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydetti.
Bombanın bölgeye teröristler tarafından yerleştirildiği sanılıyor.
Patlamanın olduğu bölgede dün akşam da Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı.
AA
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