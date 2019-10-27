Afganistan'da bomba patladı: Oyun oynayan 5 çocuk öldü

Emniyet yetkilileri, Faryab'ın merkezi Maymana şehri yakınında bulunan Gadai Kale bölgesine yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını bildirdi.

Yetkililer, patlamada 5 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydetti.

Bombanın bölgeye teröristler tarafından yerleştirildiği sanılıyor.

Patlamanın olduğu bölgede dün akşam da Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı.

AA