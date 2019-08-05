05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:41:52 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:43:31
Afganistan'da bir polis 7 meslektaşını öldürdü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir polis memurunun meslektaşlarına ateş açması sonucu 7 polis hayatını kaybetti.
Afgan yetkililer, Şah Vali Kot bölgesinde bir polis memurunun 7 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü kaydetti.
Saldırganın daha sonra olay yerinden kaçtığını ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırganın kendilerine çalıştığını iddia etti.
(AA)
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