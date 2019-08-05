Afganistan'da bir polis 7 meslektaşını öldürdü

Afgan yetkililer, Şah Vali Kot bölgesinde bir polis memurunun 7 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü kaydetti.



Saldırganın daha sonra olay yerinden kaçtığını ifade eden yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.



Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırganın kendilerine çalıştığını iddia etti.

(AA)