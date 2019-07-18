18 Temmuz 2019 Perşembe 09:23:45 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:25:54
Afganistan'da bir general silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Afganistan'ın Gazne vilayetinde 203. Tander Kolordu Komutanlığı 3. Tugay Komutanı General Abdul Mubin Muctaba'nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı, General Muctaba'nın, kontrol için gittiği Gazne'nin Karabağ ilçesinde, Taliban ile bağlantısı olduğu düşünülen bir asker tarafından silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
Saldırıda General Muctaba'nın öldüğü ifade edilen açıklamada, saldırganın da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırganın Taliban'a çalıştığı iddia edildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Afganistan'da bir general silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
- Son dakika: NATO'dan flaş açıklama: Türkiye, S-400'lerden çok daha fazlası
- Hafter'in Libya'da yasa dışı yollarla kazanç sağladığı iddiası
- Suriyeli Bağımsız Suriye Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Tammo: Suriye’de YPG veya PYD diye bir şey yok, sadece PKK var
- Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarı Trump'a 3. kez gönderilecek