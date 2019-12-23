Afganistan'da bir ABD askeri operasyon sırasında öldürüldü

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, ülkede operasyon sırasında bir ABD askerinin öldüğü ifade edildi.

Hayatını kaybeden askerin nerede ve ne zaman öldüğüyle ilgili bilgi verilmezken askerin kimliği henüz açıklanmadı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise ABD askerinin Kunduz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi.

NATO bünyesindeki ABD askerinin ölümü, ABD ve Taliban müzakerecilerinin Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlatılan barış görüşmelerini durdurmasının hemen ardındam gerçekleşti.

TALİBAN İLE AFGANİSTAN ARASINDAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

İki taraf arasındaki barış görüşmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Eylül ayında anlaşma imzalama eşiğindeyken bir ay süren doğrudan görüşmeleri reddetmesi üzerine yeniden başladı.

Görüşmeler, bir ABD askerinin Kabil'deki Taliban'ın bombalı araç saldırısında 12 siville birlikte öldürülmesinin ardından durdurulmuştu.

2014'DEN BU YANA EN FAZLA ÖLÜM BU YIL GERÇEKLEŞTİ

ABD askerinin ölümüyle birlikte, Afganistan'da ölen ABD askerlerinin sayısı bu yıl 20'ye yükseldi. 2014'ten bu yana en yüksek rakam oldu. 2018 yılında 15 ABD askeri öldürülmüştü.

Şu anda Afganistan'da, Afgan güçlerine destek ve eğitim desteği sağlayan yaklaşık 12.000 Amerikan askeri bulunuyor.

gunes.com - AA