25 Temmuz 2019 Perşembe 11:48:26 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:49:54
Afganistan'da art arda patlama! Çok sayıda ölü var
Afganistan'ın Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki askeri karakola Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda 20 güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Aganistan'ın Tahar ilinin İşkemiş ilçesinde karakola Taliban militanları saldırı düzenledi. Saldırıda 20 güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Başkent Kabil'de sabah 08.10 sıralarında ise bir intihar saldırısı gerçekleşmişti. Motorsikletli bir kişi, Maden Bakanlığı çalışanlarının bulunduğu bir otobüse intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.
(AA)
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