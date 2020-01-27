Afganistan'da Ariana Afgan havayollarına ait bir uçak düştü

Afganistan'da bir uçak kazası yaşandı.

Devletin sahibi olduğu Ariana Afgan havayollarına ait bir uçağın Gazni eyaletinde düştüğü belirtildi.

Yerel medya uçakta kabin ekibi dahil 83 kişinin bulunduğunu yazdı.

Uçağın Kabil'e gittiği ifade edildi.

İDDİALAR YALANLANDI

Uçağın ilk olarak Ariana Afgan Havayolları'na ait olduğu iddia edilse de, şirket yetkilileri yaptıkları ilk açıklamada bu iddiaları yalanladı.