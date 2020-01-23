Afganistan'da ABD saldırısı: 6'sı kadın ve çocuk, 10 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'da gerçekleştirilen ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırısında 6'sı kadın ve çocuk, 10 sivil hayatını kaybetti
Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (AIHRC) tarafından açıklanan rapora göre, Şindent bölgesinde 8 Ocak'ta ABD öncülüğündeki NATO güçleri tarafından Taliban mevzilerine yönelik düzenlenen hava saldırılarında 10 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.
Saldırıda 3 çocuk ve 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 çocuğun da yaralandığı belirtildi.
Afganistan'daki yabancı ve yerel güçlere, çatışmalarda sivillerin korunmasına azami önem göstermeleri çağrısında bulunan AIHRC, "Afganistan'daki çatışmalarda zarar gören sivillerin sayısının artmasından ve uluslararası insan haklarının açık bir şekilde ihlal edilmesinden ciddi endişe duyulduğunu" vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 10 yıl içinde 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını açıklamıştı.
(AA)
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