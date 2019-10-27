27 Ekim 2019 Pazar 11:24:56 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 11:30:10
Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı: 1 yaralı
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir ABD askerinin yaralandığı bildirildi.
Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, Kandahar'ın Dend ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, ABD birliklerinin devriye gezdiği sırada patlatıldığı belirtildi.
Saldırıda bir ABD askerinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerin Kandahar havaalanındaki NATO hastanesinde tedavi altına alındığı vurgulandı.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
AA
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