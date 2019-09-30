Afganistan'da 8 seçim gözlemcisi kaçırıldı

Afganistan'da Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, iki gün önce cumhurbaşkanı seçimi için Şinvari ilçesine gelen 8 gözlemcinin, seçim bittikten sonra evlerine dönerken militanlar tarafından kaçırıldığını söyledi.

Kanat önderlerini ara buluculuk için gönderildi



Söz konusu gözlemcilerin serbest bırakılması için çalışma başlatıldığını ifade eden Şehkar, kanat önderlerini ara buluculuk yapmaları için bölgeye gönderdiklerini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan'da 28 Eylül'de cumhurbaşkanı seçimi düzenlenmişti.

(AA)