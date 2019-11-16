Afganistan'da 615 DEAŞ'lı terörist teslim oldu
Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 615 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyon sonrası 615 DEAŞ üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı, Nangarhar'ın Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Operasyon sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 615 DEAŞ mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edilen açıklamada, teslim olan DEAŞ üyeleri arasında yabancıların da bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, operasyonun devam ettiği belirtildi.
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