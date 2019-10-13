13 Ekim 2019 Pazar 11:50:11 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 11:54:54
Afganistan'da 16 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Favad Aman, yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Paçiragam ilçesinde DEAŞ'a karşı hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Saldırıda 16 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Aman, operasyonun sürdüğünü kaydetti.
Öte yandan, Nangarhar valiliği, DEAŞ eğitim kamplarının bulunduğu Paçiragam'ın yüzde 90'ının örgütten temizlendiğini açıkladı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bulgaristan Başbakanı Borisov: Brüksel, Türkiye'ye saldırgan tavrını bıraksın
- Hollanda televizyonundan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler
- Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu
- Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu
- Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu