Afganistan'da 125 öğrenci zehirlendi

Badahşan İl Eğitim Müdürü Abdul Sami Ebedyar, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Draim ilçesine bağlı Munci köyündeki kız lisesi öğrencilerinden 125'inin zehirlendiğini söyledi.

Zehirlenen öğrencilerden 75 öğrencinin durumunun iyi olmadığını ifade eden Ebedyar, öğrencilerin zehirlenme nedeninin henüz bilinmediğini, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

AA