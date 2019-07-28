28 Temmuz 2019 Pazar 17:09:30 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:14:25
Afganistan'da 10 Taliban üyesi öldürüldü
Afganistan'ın Badgis vilayetinde 10 Taliban üyesi öldürüldü.
Ülke basınında yer alan habere göre, Badgis Vali Yardımcısı Faiz Muhammed Mirzada, Cavand ilçesinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 10 Taliban militanının öldürüldüğünü söyledi.
Mirzada, militanlara ait araç, silah ve mühimmatın da yok edildiğini belirtti.
AA
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