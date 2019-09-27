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27 Eylül 2019 Cuma 11:19:07 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 11:20:07

Afganistan yarın sandık başına gidiyor

Taliban saldırılarının devam ettiği Afganistan'da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek. Yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 9 milyon 600 bin kişi oy kullanmak için kayıt yaptırdı.

Afganistan'da, Taliban rejimi devrildikten sonra halk, dördüncü seçimler için yarın sandık başına gidecek.

Taliban saldırılarının devam ettiği ve güvenlik tehdidinin sürdüğü ülkede halk, yeni cumhurbaşkanın seçmek için yarın oy kullanacak.

Yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 9 milyon 600 bin kişi oy kullanmak için kayıt yaptırdı.

Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfının hazırladığı son rapora göre, yarınki seçime güvenlik nedeniyle kayıt yaptıran seçmenlerin yarısı katılmayabilir.

Raporda, sayısı hayli fazla olan iç göçmenlerin de oy kullanma hakkına sahip olmadığı belirtildi.

2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde 8 milyondan fazla seçmen oy kullanılmıştı.

Taliban kontrolündeki ilçelerde seçim yapılmayacak

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelinde 34 vilayette seçim yapılacağını belirtse de Bağımsız Seçim Komisyonu, Taliban kontrolündeki onlarca ilçede seçim yapılmayacağını açıkladı.

Resmi olmayan rakamlara göre Sar-i Pul, Cüzcan, Faryab, Belh, Kunduz, Bağlan, Tahar, Herat, Gor, Badgis, Helmand gibi vilayetlerdeki 40'ın üzerinde ilçe Taliban kontrolünde bulunurken, 100'ün üzerinde ilçe de Taliban tehdidi altında.

Seçim merkezlerinin üçte biri ise Taliban tehdidi nedeniyle faaliyet gösteremeyecek.

15 aday yarışacak

Afganistan'daki hakim etnik grubun ve liderlerinin desteğini alan mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, 15 adayın yarıştığı seçimin favorisi olarak görülüyor.

Peştun kökenli Eşref Gani, Hazara liderlerinden ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Serves Daniş, Tacik kökenli eski İstihbarat Başkanı Amrullah Salih ve Afganistan Türklerini temsilen iş adamı Muhammed Yusuf Gazanfar ile dörtlü bir takımla seçime girecek.

Gani ve Abdullah'ın rakipleri arasında ise eski başbakanlardan Gülbeddin Hikmetyar ile eski İstihbarat Başkanı Rahmatullah Nebil öne çıkıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Özbek Kökenli Raşid Dostum, Hazara Liderlerinden Muhammed Muhakkik, Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani'nin desteğini alan Tacik kökenli Abdullah Abdullah'ın destekçilerinden bir diğeri de Afganistan'daki İsmailiyeler aşiret Lideri Sayed Mansur Nadiri.

2014'teki cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalan Eşref Gani ve Abdullah Abdullah, iktidar paylaşımı ve ulusal birlik hükümeti kurulması için anlaşmaya varmıştı.

Cumhurbaşkanı seçimi

Yetkililer, ülke genelinde 28 Eylül'de yapılacak seçimde 7 bin 383 merkezde oy kullanılacağını açıklanmış ancak 5 bin 388 sandığın güvenliğinin sağlanabileceğini duyurmuştu.

Yaklaşık 2 bin merkezde seçmenin, Taliban gibi silahlı örgütlerin tehdidi nedeniyle oy kullanamayacağı öngörülüyor.

Adaylar arasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile Hizb-i İslami lideri ve eski Başbakan Gülbeddin Hikmetyar bulunuyor.

Toplam 18 adaydan eski Dışişleri Bakanı Zalmay Resul, eski Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhammed Hanif Etmer ve eski diplomatlardan Şeyda Muhammed Abdali'nin adaylıktan çekilmesinin ardından aday sayısı 15'e indi. 

(AA)

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