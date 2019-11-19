Afgan Hac ve Evkaf Bakanı Munib, Erdoğan'dan barışa destek istiyor

Munib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Afganistan'daki barışa öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda önemli rolü bulunduğunu ifade eden Munib, ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'a barışın gelmesi için komşularımız üstündeki etkisini kullanarak yardımcı olabilir.'' diye konuştu.

Afganistan halkının, Türkiye'nin istiklal mücadelesinde yardımcı olduğunu hatırlatan Munib, Afganistan'a barışın gelmesi için sıranın Türkiye'de olduğunu kaydetti.

Afgan hükümeti ilk kez Taliban ile görüşecek



Munib, Taliban ile barış görüşmelerine değinerek, ''Taliban ilk kez Afgan hükümetiyle görüşecek. Çin'de yapılması planlanan bu görüşme için dün Afgan heyeti Çin'e gitti.'' ifadelerini kullandı.

Afganistan'da yıllardır devam eden iç savaşa rağmen birçok alanda gelişme kaydedildiğini dile getiren Munib, özellikle ekonomi ve eğitim alanında büyük ilerleme olduğunu vurguladı.

Munib, 40 yıldır iç savaşın sürdüğü Afganistan'da halkın seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu ve geçen aylarda yapılan cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini ifade etti.

Afganistan halkı ve devletinin barışı her şeyden çok barış istediğini aktaran Munib, barış görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Batı'nın İslam'a bakışına tepki



İslam dininin barış dini olduğunu vurgulayan Bakan Munib, Batı ülkelerinin İslam karşıtı söylemleri ve eylemlerinin kabul edilir olmadığını söyledi.

Munib, ''Dünyada yaşanan büyük savaşlara bakıldığında Batı dünyasının bu savaşların temeli oluşturduğunu görmek mümkün. Bu nedenle İslam dini her zaman barış dini olmuştur.'' dedi.

(AA)