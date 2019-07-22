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22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:36:47 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:37:55

AFAD'ın Yemen'deki gıda yardımları devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yemen'in güneyindeki Lahic kentindeki ailelere gıda kolisi dağıttı. 

Lahic'e bağlı Tuben ilçesindeki Cerrad Kampı'nda gerçekleşen dağıtım işlemi sırasında Yemen'deki AFAD heyeti Başkanı Mustafa Ayaz, Lahic'de yerlerinden edilenlerin kaldığı kampların idaresinden sorumlu Ömer es-Samati ile El-Vifak Sosyal Kalkınma Derneği Başkanı Rakiye es-Sekkaf hazır bulundu.

Ayaz burada yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilenlere bin gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Mustafa Ayaz yardımların, Türk Hükümeti'nin Yemen'deki 8 kentte, çatışmalardan zarar görenlere yönelik  25 binden fazla gıda kolisi dağıtımı projesi kapsamında yapıldığını belirtti.

AFAD ekibine yerlerinden edilen Yemenlilere yönelik yardımları dolayısıyla teşekkür eden Samati de gerek AFAD gerekse diğer Türk örgütlerinden daha fazla yardım beklediklerini vurguladı.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Sudan ve diğer bazı Arap ülkelerinden askerleri bünyesinde savaştıran koalisyonun ikinci büyük gücü BAE'nin, Yemen'de meşru hükümetten bağımsız olarak desteklediği silahlı birlikler üzerinden yürüttüğü çalışmalar ülkedeki krizi derinleştiriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, kısıtlı ilaç ve tıbbi malzeme gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

AA

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