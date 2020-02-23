AFAD: İran'ın Hoy şehri yakınlarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran’ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari’nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi. Yüksekova’da paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Komşuda büyük deprem!



AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, İran'ın Türkiye sınırında bulunan Hoy şehri yakınlarında saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.22 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

5,9'luk depremin ardından bölgede 2.4, 3.1, 2.6 ve 3.9 şiddetlerinde artçı depremler meydana geldi.

Van ve çevre illerde de hissedildi

İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.