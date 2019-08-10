Yemen Parlamento ve Şura Meclisi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Humeyri, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam el-Emni güçlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sağladığı silahlarla meşru hükümete karşı savaştığını belirtti.

Humeyri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Aden'deki durum artık sessizliği ve ikiyüzlülüğü kaldırmıyor. Meşru güçlerin kararlı duruşuna rağmen çatışma eşit ve dengeli değil. Hizam el-Emni'nin elindeki silah, mühimmat, askeri uzmanlar ve savaş uçakları BAE'ye ait." ifadelerini kullandı.

Arap koalisyonunun öncüsü konumunda olan Suudi Arabistan'a "Dünyanın gözü önünde yaşanan Aden'deki olaylara son vermek için acil müdahale" etmesi çağrısında bulunan Muhammed el-Humeyri, "Aden'de yaşananlar, Yemen'i ve tüm bölgeyi hedef alan İran projesine hizmet ediyor." açıklamasında bulundu.

Humeyri, BAE'nin finanse ettiği imkanlarla Aden'de her kesimden insanın öldürüldüğüne de işaret etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyor.

Yemen yerel basınında yer alan haberlere göre, kentteki hükümet güçlerine ait askeri karargahların çoğunun Hizam Emni birlikleri tarafından ele geçirilmiş ve Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı da kuşatılmış durumda.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında, Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

(AA)