Adalet Bakanlığı'na personel alımı

  • Bist 100
    103347
  • Dolar
    5,5966
  • Euro
    6,2371
  • Altın
    254,7170
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı
Deniz Türüç transferinde son dakika şoku Deniz Türüç transferinde son dakika şoku
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
Fenerbahçe, 1,93 boyundaki ön libero Ibrahima Sissoko Fenerbahçe, 1,93 boyundaki ön libero Ibrahima Sissoko
Kıbrıs'ta yerleşime açılması konuşulan Maraş'ın, Osmanlı dönemi vakıflarına ait olduğu tescillendi Kıbrıs'ta yerleşime açılması konuşulan Maraş'ın, Osmanlı dönemi vakıflarına ait olduğu tescillendi
Anayasa Mahkemesinin akademisyenler için 'hak ihlali' kararına tepki Anayasa Mahkemesinin akademisyenler için 'hak ihlali' kararına tepki
Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Harbiye'de hayranlarıyla buluştu Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Harbiye'de hayranlarıyla buluştu
Galatasaray'ın kiraladığı Emre Mor, cuma günü İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın kiraladığı Emre Mor, cuma günü İstanbul'a geliyor
Kardeşler İzlanda'dan 'En İyi Film' ödülüyle döndü Kardeşler İzlanda'dan 'En İyi Film' ödülüyle döndü
ABD'li iş adamından Trump'a Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi baskısı ABD'li iş adamından Trump'a Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi baskısı
Tümamiral Cihat Yaycı'nın kitabı gündeme damgasını vurdu Tümamiral Cihat Yaycı'nın kitabı gündeme damgasını vurdu
Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 2 yıllık anlaşma sağladı Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 2 yıllık anlaşma sağladı
İspanyol devi Atletico Madrid, Dorukhan Toköz'ün peşinde İspanyol devi Atletico Madrid, Dorukhan Toköz'ün peşinde
2.5 milyon Türk ismini Mars'a göndermek istiyor 2.5 milyon Türk ismini Mars'a göndermek istiyor
ABD'li devden açıklama! Türkiye Çin'i sollayabilir ABD'li devden açıklama! Türkiye Çin'i sollayabilir
Lille, Yusuf Yazıcı transferi için Trabzonspor ile 25 milyon Euro karşılığında anlaştı Lille, Yusuf Yazıcı transferi için Trabzonspor ile 25 milyon Euro karşılığında anlaştı
Kıbrıs'taki Maraş'ın Osmanlı dönemi vakıflarına ait olduğu tescillendi Kıbrıs'taki Maraş'ın Osmanlı dönemi vakıflarına ait olduğu tescillendi
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksit ödeme dönemi yarın sona eriyor Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksit ödeme dönemi yarın sona eriyor
2019 Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
Irak'ın Kuzeyi Pençe'leniyor: 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi Irak'ın Kuzeyi Pençe'leniyor: 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: En az 17 ölü Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: En az 17 ölü
Galatasaray, Radamel Falcao'yu 11 Ağustos'taki Fiorentina maçına yetiştirmeye çalışıyor Galatasaray, Radamel Falcao'yu 11 Ağustos'taki Fiorentina maçına yetiştirmeye çalışıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 08:49:25 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 09:19:49

Adalet Bakanlığı'na personel alımı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 300 idare memurluğu öğrencisi alınacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 300 idare memurluğu öğrencisi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacak adayların 18 yaşından küçük, merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. 

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları şartı aranan adayların 2018 KPSS Lisans Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması isteniyor.

Başvurular 19 Ağustos'ta başlayıp 2 Eylül tarihinin mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Sözlü sınav ve mülakata KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere bin 500 kişi çağrılacak. 

Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sözlü sınavda adaylara genel kültür, genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından sorular ile Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinden sorular yöneltilecek.

Mülakatta ise adayların davranışı ve genel fiziki durumu ile bir konuyu kavrama ile ifade yeteneği üzerinden değerlendirme yapılacak.

Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitimini takip eden 15 gün içerisinde "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Başarılı olanlar 5 ay hizmet öncesi eğitim görecek

Sınavı kazanan adaylar 5 aylık hizmet öncesi eğitim görecek ve bu sürede 3 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda harçlık ödenecek.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılacak hizmet öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak yatılı sürdürülebilecek.

Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmi kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Eğitim merkezlerinde yatılı kalmayan idare memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep edemeyecek.

Eğitimi başarı ile tamamlayanlar "idare memuru" olarak atanacak

Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava alınacak. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare memurluğu öğrencileri "idare memuru" olarak atanacak.

Başarısız olan öğrenci adaylarının ise eğitim merkezi ile ilişiği kesilecek. Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak karşılamak zorunda olacak.

Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile görevi ile ilişiği kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödeyecek.

Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında 2 yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlü olacak.

AA

Suriyeliler için yol haritası belli oldu! 26 Ağustos milat olacak!
Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak
Dikkat! Araç sahipleri için son 2 gün
Birinci dereceden torpil listesi
Mısır'da yoksulluk oranı yükselişte
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
11 Ağustos'ta Fiorentina maçında sahada
İzmir'de FETÖ operasyonu: 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) operasyon: 30 gözaltı kararı
Çaldıkları koyunları bırakıp kaçtılar
Luis Gustavo operasyonu
Irak, demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmayı planlıyor
1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri
Hulusi Akar'dan ABD'ye rest: Güvenli bölgeyi tek başımıza oluştururuz
Hem Türk işgali diyor hem cesur bir başlangıç!
12 kilo 710 gram ağırlığında... Oltayla yakalandı
Trump, "11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu" yasasını imzaladı
CHP'li başkanın oğlu, torpili eleştirenlere sosyal medyadan hakaret etti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde vahşet! Ön bacakları kesili halde bulundu
Sağlık Bakanlığı kan hastalıklarına karşı mücadele başlattı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ