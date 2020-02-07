Adalet Bakanı Gül'den Belçika Adalet Bakanına PKK tepkisi

Adalet Bakanı Gül, Belçikalı mevkidaşı Geens'e gönderdiği mektupta, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı federal savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını büyük üzüntüyle öğrendiğini yazdı. Belçika adli makamlarınca verilen kararlar sonucu PKK'lıların terör yasaları kapsamında yargılanmamasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Bu karar Türk milletinin vicdanında derin bir yara açmıştır. Aralarında sivillerin, çocukların, hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olmasına ve Avrupa Birliği terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen PKK terör örgütüne terör yasalarının uygulanmayacak olması tarafımızca anlaşılamamaktadır. Anılan karar Belçika mevzuatının yanı sıra kurucu ülke olarak ev sahipliği yaptığı Avrupa Birliği'nin müktesebatıyla ve başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları olmak üzere, uluslararası hukukla çelişmektedir" dedi.

"ÜLKENİZ TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİNİN SIĞINAĞI HALİNE GELDİ"

Bakan Gül, ilerleyen süreçte bu kararın, terör örgütü PKK tarafından Belçika'da ve uluslararası platformlarda istismar edileceğinin aşikar olduğunu belirterek, mektupta şunları kaydetti:

"Nitekim 5 Şubat 2020 tarihinde Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen skandal konferansa, PKK terör örgütünün yöneticisi statüsündeki bazı isimlerin katılım sağlamış olmaları, terör örgütü yandaşlarının anılan karardan cesaret aldıklarını açıkça göstermektedir. Bu bağlamda, Belçika yargı sisteminin PKK terör örgütü ve müzahir çevrelerce ileri sürülen asılsız iddialara alet edilmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye, terörle mücadele konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getiren, bu alanda uluslararası topluma her türlü desteği veren ve bu yolda bedel ödeyen bir ülkedir. Ülkemiz, kendisine ve uluslararası topluma yönelik güvenlik tehditleri ve tüm terör örgütleriyle mücadele ederken, ülkenizden de aynı hassasiyet ve samimiyeti göstermesini beklemektedir. PKK terör örgütü mensupları da dahil olmak üzere, ülkenizin çeşitli terör örgütü yöneticileri ve mensuplarının fiilen sığınağı haline gelmiş olması, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere de terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği perspektifine de maalesef gölge düşürmektedir."

"SAMİMİ ÇABALAR ORTAYA KOYMANIZI BEKLİYORUM"

Karara rağmen Türkiye'nin, insan haklarına dayalı Avrupa kamu düzeninin korunması ve güçlendirilmesine katkı vermeye devam edeceğini kaydeden Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Hukuki temelden yoksun söz konusu karar, Belçika'nın BM Güvenlik Konseyi kararları, Avrupa Konseyi sözleşmeleri ve Avrupa Birliği müktesebatı ile üstlendiği terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklere de açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Hukukun üstünlüğü ve demokrasiye olan sarsılmaz inancımızın, sizleri seçen Belçika halkı tarafından da paylaşıldığını biliyor, hukuken bizce yok hükmünde olan ve esasen Belçika hukukunun temel ilkeleri ile de bağdaşmayan bu kararın ortadan kaldırılması için yasama, yürütme ve yargı organlarının harekete geçmesinde yapacağınız katkıya olan inanç ve güvenimi bir kez daha vurguluyor, bu yolda sizlerden samimi çabalar ortaya koymanızı bir müttefik olarak diliyor ve bekliyorum."

AA