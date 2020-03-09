Açık artırma düzenleyerek maske satan Japon siyasetçi özür diledi

Meclis üyesi Hiroyuki Morota, 4 Şubat-6 Mart tarihleri arasında internet üzerinden tam 89 kez açık artırma düzenleyerek yaklaşık 2 bin adet maskeyi 8.9 milyon yene (yaklaşık 530 bin TL) satarak kazanç sağladığı için kamuoyundan özür diledi. Maskeler, Morota’nın sahibi olduğu firmanın envanterine kayıtlıydı ve birkaç yıl önce Çin’den alınmıştı.

Kyodo'nun haberine göre Morota, meclis üyesi olarak ahlaki sorumluluğu bulunduğunu ancak bunun eksikliğinden ötürü pişmanlık duyduğunu belirtti.

Morota, bu satışlardan ‘fazla’ bir gelir elde etmediğini savunsa da yine de kazandığı tüm parayı Shizuoka'da salgınla mücadelede kullanılması için bağışlayacağını ifade etti. Ayrıca Morota, şirket yönetimini eşine devrettiğini ve bundan böyle sadece siyasi kariyerini sürdüreceğini de duyurdu.

Japonya'da koronavirüs salgına bağlı 14 ölüm yaşanırken, doğrulamış vaka sayısı da 1198'e çıktı.