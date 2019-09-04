Abur cubur hayatını kararttı

10 YIL BOYUNCA SÜRDÜRDÜ

İngiltere’de yaşayan ve ismi açıklanmayan 17 yaşındaki bir genç erkek, 10 yıldır patates kızartması, beyaz ekmek, işlenmiş et ve abur cubur yemekten kör ve sağır oldu. Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, beslenme tarzından dolayı gençte vitamin eksikliği görüldüğü, bunun da sinir rahatsızlığı yaşamasına neden olduğu belirtildi.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ TETİKLİYOR

Bu rahatsızlık daha çok, çocukların yetersiz beslendiği ülkelerde görülüyor. Zayıf ve sağlıksız beslenmeyle görme kaybı arasındaki bağın yeteri kadar bilinmediğini ifade eden Sağlık Hizmetleri’nde görevli Doktor Denize Atan, görme ve işitme sağlığı için tam tahıllar, yumurta, baklagiller, et ve süt ürünleri gibi bol miktarda B vitamini içeren besinlerin tüketilmesini tavsiye etti.