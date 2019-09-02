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02 Eylül 2019 Pazartesi 19:03:35 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 19:04:42

"Abu Dabi milisleriyle diyalog yalnız silahla olur"

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Güney Geçiş Konseyi ile herhangi bir diyaloğun mevcut durumda mümkün olmadığını belirtti.

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, ülkedeki Güney Geçiş Konseyi milislerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkisine vurgu yaparak, mevcut durumda "onlarla diyaloğun söz konusu olmadığını" söyledi.

Cebvani, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın "diyalog" çağrılarına işaret ederek, Güney Geçiş Konseyi ile herhangi bir müzakerenin mümkün olmadığını vurguladı.

Cebvani, Şebve'de yaşananların da bunun göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Abu Dabi milisleriyle diyalog yalnız silahla olur." ifadelerini kullandı.

Yemen hükümet güçleri, bu sabah Şebve vilayetinin ikinci büyük şehri Azan'a Güney Geçiş Konseyi milislerince düzenlenen saldırıları püskürtmüştü.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin 29 Ağustos Perşembe günü geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE'den yapılan açıklamada, Aden Havalimanı'ndaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına cevap olarak, ülkenin güneyinde "silahlı terörist gruba" saldırı düzenlendiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan, son zamanlarda sıklıkla Yemen hükümeti ve Güney Geçiş Konseyine diyalog çağrısı yapıyor. Yemen hükümeti ise herhangi bir diyaloğa oturulmadan önce Güney Geçiş Konseyinin Aden'de kontrol altına aldığı bölgelerden çekilmesini şart koşuyor.

AA

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