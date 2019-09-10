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10 Eylül 2019 Salı 15:21:12 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 15:56:58

AB'nin yeni komisyon üyeleri belli olurken yeni başkan Leyen'den de küstah bir Türkiye açıklaması geldi!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, 1 Kasım'da göreve başlayacak Komisyon üyelerinin görev dağılımını açıkladı.

AB Komisyonu binasında basın toplantısı düzenleyen von der Leyen, 2019-2024 dönemi için yeni Komisyon üyelerinin görev dağılımını duyurdu.  Von der Leyen'in açıkladığı yeni teşkilat şemasına göre, Komisyon'da üç kıdemli başkan yardımcısı ve beş başkan yardımcısı görev alacak. Kıdemli başkan yardımcıları aynı zamanda Komisyon üyesi olarak da görevlerini sürdürecek.

Buna göre, kıdemli başkan yardımcılıklarına Hollandalı Frans Timmermans, Danimarkalı Margrethe Vestager ve Letonyalı Valdis Dombrovskis seçildi.

Timmermans "Yeşil Avrupa" dosyasıyla çevre konularında, Vestager dijital çağ ve rekabet konularında, Dombrovskis ise ekonomi ve finansal konularda yetkili olacak.

Diğer başkan yardımcıları ise Slovak Maros Sefcovic, Çek Vera Jourova, Hırvat Dubrovka Şuica ve Yunan Margaritis Schinas oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine seçilen Josep Borrell aynı zamanda AB Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek.

Avrupa Komisyonu'nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dönemde takip edeceği programı ve kendisine eşlik edecek komisyon üyelerine ilişkin taslak listeyi açıkladı.

Türkiye'nin üyeliği konusunda ne düşündüğü sorulan yeni Komisyon Başkanı, üye olmak isteyen ülkelere yaklaşımlarının bu ülkelerin tavrına bağlı olacağını belirtti.

TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİ

Von der Leyen, "Bu ülkelerin bize, Avrupa Birliği üyesi olmaya hazır olduklarını göstermeleri gerekiyor. Türkiye hakkında son yıllarda bu yönde bir ilerleme görmedim. Hatta tersi bir durum söz konusu. Avrupa değerlerine ve kurallarına yaklaştıklarını gösterme görevi, üye olmak isteyen ülkelere düşüyor." açıklamasında bulundu.

- Genişlemeden sorumlu üyeliğe Macar isim

Komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu komisyon üyesi Macar Laszlo Trocsanyi oldu.

Trocsanyi, 2014-2019 yıllarında Macaristan'da adalet bakanlığı görevini yürütmüştü.

Öte yandan, Avusturyalı Johannes Hahn bütçe ve yönetimden sorumlu üyeliğe, Belçikalı Didier Reynders adaletten sorumlu üyeliğe, Bulgar Mariya Gabriel inovasyon ve gençlikten sorumlu üyeliğe, Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Stella Kyriakides de sağlıktan sorumlu üyeliğe seçildi.

AB Komisyonunun enerjiden sorumlu üyesi Estonyalı Kadri Simson, uluslararası ortaklıklardan sorumlu üyesi Finlandiyalı Jutta Urpilainen, iç pazardan sorumlu üyesi Fransız Sylvie Goulard oldu.

Polonyalı Janusz Wojciechowski tarımdan sorumlu komisyon üyesi olarak atanırken, Portekizli Elisa Ferreira uyum ve reformlardan sorumlu komisyon üyesi, Rumen Rovana Plumb ulaştırmadan sorumlu komisyon üyesi, Sloven Janez Lenarcic kriz yönetiminden sorumlu komisyon üyesi, İsveçli Ylva Johansson ise iç işlerinden sorumlu komisyon üyesi olarak belirlendi.

İrlandalı Phil Hogan ticaretten sorumlu komisyon üyeliğine, İtalyan Paolo Gentiloni ekonomiden sorumlu komisyon üyeliğine, Litvanyalı Virginijus Sinkevicius çevre ve okyanuslardan sorumlu komisyon üyeliğine, Lüksemburglu Nicolas Schmit istihdamdan sorumlu komisyon üyeliğine, Maltalı Helena Dalli eşitlikten sorumlu komisyon üyeliğine seçildi.

Birlikten 31 Ekim'de ayrılması öngörülen İngiltere ise yeni Komisyon'a aday göstermeyeceğini açıklamıştı.

- AB Komisyonunda cinsiyet eşitliği

Von der Leyen, başkanlığa seçilmesinin ardından Komisyon'da cinsiyet eşitliği sağlayacağı sözünü vermişti.

13 kadın ve 14 erkek üyeden oluşan yeni Komisyon'da cinsiyet eşitliği gözetildi.

- Parlamento onayı gerekiyor

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in aday listesi, Avrupa Parlamentosunun (AP) onayına sunulacak. Adaylar, kendilerine verilen dosyalarla ilgili AP komitelerinin önüne çıkarak onay isteyecekler. Adayların AP komitelerinden onay alması durumunda, liste AP Başkanına gidecek. Daha sonra, AB Komisyonu Başkanı, Yüksek Temsilci ve Komisyon üyeleri Genel Kurul oylamasına tabi tutulacak. Onay alınması durumunda, ekip 1 Kasım'da göreve başlayacak ve görev süreleri 31 Ekim 2024'te sona erecek.

Birliğin yasama sürecini başlatan Komisyon, yürütme organı olarak da AB'nin müktesebatını, bütçesini ve programlarını uyguluyor ayrıca idari denetimini gerçekleştiriyor.

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