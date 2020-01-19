  • Bist 100
    121475
  • Dolar
    5,8890
  • Euro
    6,5329
  • Altın
    294,4590
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Irak'ta göstericilerden hükümete tehdit: Gerilimi tırmandırırız Irak'ta göstericilerden hükümete tehdit: Gerilimi tırmandırırız
'Arda Turan'ın A'sı bile geçmedi' 'Arda Turan'ın A'sı bile geçmedi'
AB'nin 'Doğu Akdeniz' hazımsızlığı! Türkiye'ye bu ifadelerle tepki gösterdi... AB'nin 'Doğu Akdeniz' hazımsızlığı! Türkiye'ye bu ifadelerle tepki gösterdi...
Son dakika... Yemen'deki İran destekli Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 45'e yükseldi Son dakika... Yemen'deki İran destekli Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 45'e yükseldi
Suriye'de gerilim tırmanıyor! ABD askerlerinden Rus askerlere 'petrol sahası' engeli Suriye'de gerilim tırmanıyor! ABD askerlerinden Rus askerlere 'petrol sahası' engeli
Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra kaybolmuşlardı! O kardeşlerden sevindiren haber geldi Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra kaybolmuşlardı! O kardeşlerden sevindiren haber geldi
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın garantörüdür İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın garantörüdür
İngiliz kraliyet ailesi duyurdu! Prens Harry ve eşi Meghan unvanlarını anlaşmayla bırakacak İngiliz kraliyet ailesi duyurdu! Prens Harry ve eşi Meghan unvanlarını anlaşmayla bırakacak
Başkan Erdoğan, yeni Umman Sultanı Haitham'a baş sağlığı dileklerini iletti ve yeni görevini tebrik etti Başkan Erdoğan, yeni Umman Sultanı Haitham'a baş sağlığı dileklerini iletti ve yeni görevini tebrik etti
Ali Koç'tan maç sonu transfer sözleri Ali Koç'tan maç sonu transfer sözleri
Ersun Yanal: Biz formayı çıkarmasın diye saldırıyorduk Ersun Yanal: Biz formayı çıkarmasın diye saldırıyorduk
Trump Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı! 'Son hatırladığım şey, 'Bu adam nerede' dedim' Trump Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı! 'Son hatırladığım şey, 'Bu adam nerede' dedim'
Cammu Keşmir'de bilinmeyen bir hastalıktan 10 çocuk yaşamını yitirdi Cammu Keşmir'de bilinmeyen bir hastalıktan 10 çocuk yaşamını yitirdi
Karne Günü Teşekkür Günü Karne Günü Teşekkür Günü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a "Hafter" tepkisi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a "Hafter" tepkisi!
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı açıkladı! İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu
Merkel, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Libya'yı görüştü Merkel, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Libya'yı görüştü
Başkan Erdoğan ve Merkel'den Libya görüşmesi Başkan Erdoğan ve Merkel'den Libya görüşmesi
Macron yönetiminin politikalarına protestolar sürüyor! Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri şiddete dönüştü Macron yönetiminin politikalarına protestolar sürüyor! Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri şiddete dönüştü
Kadıköy'de dehşet yaşandı! Bir kişi çiçek satan eşini ve annesini silahla öldürdü Kadıköy'de dehşet yaşandı! Bir kişi çiçek satan eşini ve annesini silahla öldürdü
Hamas: İsrail Filistinli tutuklulara karşı acımasızca işkence uyguluyor Hamas: İsrail Filistinli tutuklulara karşı acımasızca işkence uyguluyor
Tunus Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacağını duyurdu Tunus Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacağını duyurdu
Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem!
Cenk Tosun, Manchester City ağlarını sarstı Cenk Tosun, Manchester City ağlarını sarstı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ocak 2020 Pazar 00:13:32 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 00:18:05

AB'nin 'Doğu Akdeniz' hazımsızlığı! Türkiye'ye bu ifadelerle tepki gösterdi...

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine tepki gösterdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz'u Doğu Akdeniz'de yeni bir göreve gönderdiği anımsatıldı.

AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri karşıtı önceki konumunu sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Diyaloğa elverişli bir ortam yaratmaya yönelik somut ve iyi niyetli adımlara ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'nin daha geniş bölgelerde, daha fazla arama ve sondaj faaliyetine başlama niyeti, üzücü ve bunun tam tersi yönde bir gelişmedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bölgesel istikrarı ve güvenliği zedeleyen eylemlerden kaçınılması, AB üyesi bütün ülkelerin uluslararası deniz hukuku ve deniz yetki alanlarının egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün, "Görevini tamamlayarak 1-2 hafta önce Güzelyurt'taki lokasyonundan Mersin Taşucu Limanı'na dönen Yavuz sondaj gemisi, bugün yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edecek." açıklamasında bulunmuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ