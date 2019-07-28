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28 Temmuz 2019 Pazar 13:43:28 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:49:28

'AB'nin bölgeye donanma göndermesi düşmanlık mesajı taşıyor'

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Basra Körfezi'nin güvenliği için donanma göndermesinin tehdit edici olduğunu, düşmanlık mesajı taşıdığını ve gerginliği artıracağını söyledi.

Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AB ülkelerinin bölgeye donanma göndereceği yönündeki iddialarla ilgili olarak Rebii, "AB'nin bölgeye donanma göndermesi mevcut şartlarda tehdit edicidir, düşmanlık mesajı taşıyor ve gerginliği artıracaktır. İran, tüm ülkeleri bu tür tahrik edici adımlardan sakınmaya davet ediyor." dedi.

Basra Körfezi'nin güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini dile getiren Rebii, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgenin güvenliği için komşularımızla iyi ilişkilerden yana olduk. Bu konuda Suudi Arabistan ve ABD'yi birbirinden farklı görüyoruz. Suudi Arabistan, İran'a karşı bir pozisyon almasına rağmen yaşanan gerginliği bitirmeye çalıştığını açıkladı. İran da bunu memnuniyetle karşılamaktadır. Şüphesiz ki bu durumun nasıl gelişeceği Suudi Arabistan'ın daha sonra atacağı adımlara bağlıdır. "

Rusya'nın Basra Körfezi'nin güvenliği için varlık göstermesi planının daha önce gündeme geldiğini ve bunun için bölgesel istişare mekanizmasının kurulmasının zaruri olduğunu ifade eden Rebii, "Bu konuda ülkelerin iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Güvenlik için her türlü bölgesel girişimi olumlu görüyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin İran'a ait petrol tankerini "kanunsuz" bir şekilde alıkoyduğunu ancak Tahran yönetiminin İngiltere'ye ait petrol tankerine el koymasının hukuki dayanakları olduğunu savunan Rebii, "İran'ın Suriye'ye petrol satmaması gerektiği ilan edildi. Daha önce petrol tankerinin Suriye'ye gitmediğini ifade ettik ancak bunun garantisini vermek zorunda değiliz. Biz böyle bir yaptırımı tanımıyoruz ve birkaç ülkenin ambargolarını uygulama askerleri değiliz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İran halkıyla doğrudan görüşmek isterim” sözleriyle ilgili olarak da Rebii, bir süre önce ABD'de gözaltında tutulan Press TV muhabiri Merziye Haşimi ile konuşabileceğini söyledi.

Rebii, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD ve Latin Amerika ülkelerine yaptığı ziyaretlerin verimli geçtiğini belirterek Washington yönetiminin duvar örmeye ve İran'ı engellemeye çalıştığını ancak bunu başaramadığını savundu.

CEBELİTARIK'IN ALIKOYDUĞU İRAN TANKERİ

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran ise tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, 19 Temmuz'da biri İngiltere biri de Liberya bandıralı iki petrol tankerinin alıkonulduğu bildirilmiş, İran, Steno "İmpero" adlı tankeri tutarken, işletmesi İngiliz firmasında olan "Mesdar" adlı diğer tankerin yoluna devam etmesine izin vermişti.

İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamış ve İngiltere donanmasının, Hürmüz Boğazı'ndan geçen İngiliz bandıralı gemilere eşlik edeceği bildirilmişti.

(AA)

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