ABD'yi karıştıran tablo

SUÇ ORTAĞINI İFŞA EDECEKTİ

ABD’li milyarder işadamı Jeffrey Epstein, çoğunluğu 14 yaş altındaki çocuklara cinsel istismarda bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı şebekesi kurmaktan geçen ay tutuklanmıştı. 45 yıl hapsi istenen Epstein, geçtiğimiz hafta New York'taki cezaevinde intihar etmişti. Ancak 66 yaşındaki milyarderin suç ortaklarını açıklayacağını söylemesinin ardından gelen ölüm haberi, tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu olayın yankıları sürerken, sapık milyarderle ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

HILLARY CLINTON'IN ELBİSESİYDİ

Epsteın'ın ölümü ve davayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, işadamının villasında yapılan aramada, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın kadın elbisesiyle resmedilmiş yağlı boya tablosu bulundu. Clinton'ın Oval Ofis'teki sandalyeye uzandığı, kırmızı topuklu ayakkabı giydiği ve eşi Hillary Clinton'ın mavi elbisesiyle müstehcen pozunu gösteren resim, ülkede büyük yankı uyandırdı. Manhattanlı sanatçı Petrina Ryan-Kleid'e ait olan tuhaf tablo, ABD basınında manşetleri süsledi.

ABD basınında tabloda Clinton’ın, yasak aşkı Beyaz Saray asistanı Monica Lewinsky’nin kıyafetlerinden biriyle resmedildiği iddia edildi.

Hillary Clinton’ın 2009’da Kennedy Center Ödülleri Töreni’nde giydiği elbise.

'ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR'

Hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in otopsi raporu basına sızdı. ABD'nin önde gelen gazetesi Washington Post, kendini astığı iddia edilen sapık milyarderin boynunda çok sayıda kırık olduğunu yazdı. Ayrıca haberde, Epstein'ın boynundaki kırıkların boğularak öldürülenlerde de görülebileceği ifadelerine yer verildi.