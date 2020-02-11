ABD'ye tahliye edilmişlerdi! Koronavirüs tespit edildi

California eyaletindeki UC San Diego Health Hastanesi'nden yetkililer, izlenen dört hastadan birine yeni tip koronavirüs zatürresi teşhisi konulduğunu, hastanın müşahede altına alındığını bildirdi.

Tahliye edilenler arasında Miramar şehrinden iki kişinin de kontrol için hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, her iki hastanın durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

California'da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7'ye, ABD'de ise 13'e yükseldi.

İKİ ÜLKE DAHA VATANDAŞLARINI TAHLİYE ETTİ

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Çin'den 217 Kazakistan vatandaşının daha tahliye edildiğini bildirdi. Kazakistan, şubat ayının başında koronavirüs salgının yayıldığı Vuhan kentinden 83 vatandaşını tahliye etmişti.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde bulunan Tacik vatandaşlarının bölgeye gönderilen özel uçakla tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, 46 Tacik vatandaşını taşıyan uçağın Duşanbe yakınlarındaki Ayni askeri havaalanına indiği aktarıldı.

(AA)