  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9764
  • Euro
    6,6749
  • Altın
    297,5680
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'ye rakip olarak geliştirilen savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı ABD'ye rakip olarak geliştirilen savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı!
İstanbul'da haftaya fırtına bekleniyor İstanbul'da haftaya fırtına bekleniyor
Dünyanın merak ettiği sorunun yanıtını Barış Adıbelli verdi! İran, ABD'ye nasıl cevap verecek Dünyanın merak ettiği sorunun yanıtını Barış Adıbelli verdi! İran, ABD'ye nasıl cevap verecek
Bingöl'de 1 kilo 17 ayar altına 22 ayar baskı yapan 4 şüpheli yakalandı Bingöl'de 1 kilo 17 ayar altına 22 ayar baskı yapan 4 şüpheli yakalandı
Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'dan İdlib'e acil yardım çağrısı İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'dan İdlib'e acil yardım çağrısı
Süleymani'nin ölümüyle ilgili Netanyahu: ABD'nin kendini savunma hakkı var Süleymani'nin ölümüyle ilgili Netanyahu: ABD'nin kendini savunma hakkı var
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD-İran gerilimi açıklaması: Bütün tarafları gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD-İran gerilimi açıklaması: Bütün tarafları gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz
Kasım Süleymani Trump'a böyle seslenmişti: Sana düşündüğünden daha yakınız Kasım Süleymani Trump'a böyle seslenmişti: Sana düşündüğünden daha yakınız
AK Parti'den Kasım Süleymani açıklaması: Bu saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir AK Parti'den Kasım Süleymani açıklaması: Bu saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir
Son Dakika... Trump: Süleymani yıllar önce öldürülmeliydi Son Dakika... Trump: Süleymani yıllar önce öldürülmeliydi
Ticaret Bakanlığı: İhracat yıllık bazda yüzde 4,87 arttı Ticaret Bakanlığı: İhracat yıllık bazda yüzde 4,87 arttı
Göbeklitepe 'Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları' listesinde Göbeklitepe 'Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları' listesinde
Fransa'da şok anlar! Polis saldırganı vurdu Fransa'da şok anlar! Polis saldırganı vurdu
Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı
Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi, Kasım Süleymani istihbaratını Iraklı tarafların sızdırdığını iddia etti Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi, Kasım Süleymani istihbaratını Iraklı tarafların sızdırdığını iddia etti
Bakan Ziya Selçuk açıkladı! MEB'den mucit öğrenciler için özel bölüm Bakan Ziya Selçuk açıkladı! MEB'den mucit öğrenciler için özel bölüm
TSK'ya öğretmen ve mühendis sınıfı subay temini kılavuzu yayımlandı TSK'ya öğretmen ve mühendis sınıfı subay temini kılavuzu yayımlandı
TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak
Merkez Bankası brüt rezervleri geçen hafta 2,969 milyar dolar arttı Merkez Bankası brüt rezervleri geçen hafta 2,969 milyar dolar arttı
2019'da en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti 2019'da en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak
Türkiye: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz Türkiye: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ocak 2020 Cuma 18:14:00 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 18:17:26

ABD'ye rakip olarak geliştirilen savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı

Pakistan ve Çinli şirketler tarafından ortaklaşa geliştirilen hafif, tek motorlu, avcı bombardıman savaş uçağı JF-17'nin ilk uçuşunu yaptığı bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

 Pakistan Aeronautical Complex ve Çinli Chengdu Aircraft Corporation ortaklaşa geliştirilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 V uçağının en son sürümüyle eşleştirmek için çalışılan JF-17 Blok 3 savaş uçağının Aralık 2019'da Çin'in Güneybatı Sichuan Eyaleti, Chengdu'da ilk uçuşunu yaptığı bildirildi.

2 yıldan fazla bir süredir geliştirilmekte olan Block III versiyonuna Çin, Elektronik Taramalı Aktif Dizin olarak da bilinen Aktif Faz Dizinli Radar (AESA), Elektronik Harp Sistemi, kaska takılı hedefleme sistemi, gelişmiş hedefleme modülü gibi yeniliklerle donatıp ABD yapımı F-16 V’nin özelliklerini yakalamayı ve rekabet etmeyi planlıyor.

Çin JF-17'yi, yeni nesil F-16 V savaş uçağının özelliklerine sahip hale getirmeyi, fiyatının ise F-16 V’nin yarısından daha azına mal etmeyi planlıyor. Böylece Çin, JF-17 Block III ile düşük savunma bütçeli ülkelerin ilgisini çekmesini planlıyor. Çin daha önce JF-17'yi Nijerya ve Myanmar'a satmıştı.

Savaş uçağı baş tasarımcısı Yang Wei, "Birçok ülke uçağı satın almak için ilgileniyor. JF-17 için bir yeni sözleşmeler imzalamaya yakınız." dedi.

Ayrıca Malezya Hafif Savaş Uçağı (LCA) tedarik programında listedeki Çin-Pakistan jetini (JF-17) kısa listeye aldı. Uçak kısa listede Hint yapımı Tejalar ve Güney Koreli F-50 ile rekabet halinde.

Aerospace Knowledge dergisinin genel yayın yönetmeni Wang Ya'nan, JF-17'ye yapılan yeni eklemeler, pilotlara daha fazla durumsal farkındalık kazandırarak, uçağı uçurmak yerine savaşa daha fazla odaklanmalarına olanak tanıdığını söyledi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ