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20 Ocak 2020 Pazartesi 22:35:25 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 22:37:20

ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce göçmen Meksika sınırına dayandı

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenler, Meksika sınırına ulaştı. Sınırda bekleyen göçmenlerin sayısı 5 bini buldu.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaşan göçmenlerin, Meksikalı güvenlik güçlerinin kapattığı Rodolfo Robles ve Hidalgo sınır kapılarındaki bekleyişi sürüyor.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlardan kaçıp daha iyi bir hayat aramak için ABD'ye ulaşmak isteyen Latin Amerikalı binlerce göçmen, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a sınırları açma çağrısı yaptı.

Güvenlik güçleri, sınırı illegal yollarla geçmeye çalışan kişilere karşı önlemlerini arttırırken, Ulusal Savunma Sekreterliği (SEDENA) ile Ulusal Göç Enstitüsü'ne (INM) bağlı yetkililer, yığılmanın önüne geçmek amacıyla sınıra geldi.

Sınırda bekleyen göçmenlerin sayısı 5 bine ulaştı. Görüntülerde, göçmenlerin "Yaşasın Meksika", "Güzel Meksika" şeklinde sloganlar attıkları duyuluyor.

Meksikalı yetkililer hoparlörden göçmenlere seslenerek, "Kendinizi insan kaçakçılarına maruz bırakmayın, Meksika sizlere iş fırsatı sunuyor. ABD'nin size iş imkanları sunacağı söylentisi yalandır. Aksine sizi kendi ülkelerinize hemen iade edecek." şeklinde konuştu.

Meksikalı otoritelerin herhangi bir düzensizliğin önüne geçmek için kapattığı bölgede, göçmenlik idaresi yetkililerinin yalnızca belgeleri olanların içeri alınacağını duyurması üzerine dün kısa süreli arbede yaşanmıştı.

Sorunun, yetkililerin sükunet çağrısıyla çözülmesinin ardından sınırdan küçük gruplar halinde girişlere izin verilmeye başlanmıştı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

AA

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