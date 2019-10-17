ABD geride iz bırakmamak için kendi üssünü vuruyor!

  • Bist 100
    94204.6
  • Dolar
    5,8928
  • Euro
    6,5365
  • Altın
    281,3370
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlatıldı Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlatıldı
Katil İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı
6 yıldır boşanamadığı eşine çanta attı, hapis cezasına çarptırıldı 6 yıldır boşanamadığı eşine çanta attı, hapis cezasına çarptırıldı
Suat Serdar'dan tepki çeken 'Asker Selamı' açıklaması Suat Serdar'dan tepki çeken 'Asker Selamı' açıklaması
Venezuela'da Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı düştü Venezuela'da Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı düştü
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı
Beşiktaş'taki belirsizlik futbolcuları rahatsız ediyor Beşiktaş'taki belirsizlik futbolcuları rahatsız ediyor
Türkiye 60 bin Somalili askeri giydirecek Türkiye 60 bin Somalili askeri giydirecek
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Fatih Terim'i sonunda isyan ettirdi: 'Bu son şansın' Fatih Terim'i sonunda isyan ettirdi: 'Bu son şansın'
AÖF şifre değiştirme nasıl yapılır? AÖF şifre değişikliği işlemleri neler? AÖF şifre değiştirme nasıl yapılır? AÖF şifre değişikliği işlemleri neler?
"Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır" "Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır"
Mesut Özil transferi için son noktayı koydu Mesut Özil transferi için son noktayı koydu
İşte PKK/YPG’nin Akçakale’deki sivillere yaptığı saldırıların bilançosu İşte PKK/YPG’nin Akçakale’deki sivillere yaptığı saldırıların bilançosu
Sivasspor ve Real Madrid maçı öncesi yönetimden dev hamle Sivasspor ve Real Madrid maçı öncesi yönetimden dev hamle
Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı
ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye Suriye’de ateşkese yanaşmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye Suriye’de ateşkese yanaşmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız
Brent petrolün varili 58,99 dolar Brent petrolün varili 58,99 dolar
Avlu yeni sezon ne zaman? Avlu ne zaman başlıyor? Avlu yeni sezon ne zaman? Avlu ne zaman başlıyor?
ABD geride iz bırakmamak için kendi üssünü vuruyor! ABD geride iz bırakmamak için kendi üssünü vuruyor!
Almanlar'dan çok çirkin yalan! Nifak sokmaya çalışıyorlar Almanlar'dan çok çirkin yalan! Nifak sokmaya çalışıyorlar
Adana'ta terör propagandası operasyonu: 13 gözaltı Adana'ta terör propagandası operasyonu: 13 gözaltı
Milan'ın Mohamed Elneny ısrarı devam ediyor Milan'ın Mohamed Elneny ısrarı devam ediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ekim 2019 Perşembe 09:57:56 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:34:34

ABD geride iz bırakmamak için kendi üssünü vuruyor!

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı terör temizliğiyle bölgeden çekilmeye devam eden ABD askerleri, PKK’yla işbirliğine delil olabilecek her türlü malzemeyi de üsleri terketmeden önce yakıyor. ABD kuvvetleri, Fransız Çimento firması LaFarge’ın tesisleri içerisindeki karargahını boşaltırken, belge, teçhizat ve malzemeyi yakarak imha etti.

Suriye’nin kuzeyinden çekilmeye devam eden ABD askerleri, PKK/YPG terör örgütüyle işbirliğine ve bölgedeki operasyonlarına delil olabilecek her türlü malzemeyi de üsleri terketmeden önce yakmaya başladı. Önce Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 4 gözlem noktasını boşaltan ABD, önceki gün de Münbiç’teki Al Saida üssünden çekildi.

Bu kez benzer bir hareketlilik Aynel Arab’ta yaşandı. Pentagon Fransız Çimento firması LaFarge’ın tesisleri içerisindeki ABD Özel Kuvvetleri Karargahı’nı boşalttı. Uydu görüntülerinde, ABD Özel Kuvvetleri’nin tesisten ayrılmadan önce çok sayıda özel belge, teçhizat ve malzemeyi ele geçirilmemesi amacıyla yakarak imha ettiği bölgeden yükselen duman sayesinde belirlendi.

ABD medyası daha önce Rusya’nın eline bırakılan ABD üslerinde imha faaliyeti yürütülmemesi eleştiren haberlere yer vermişti. Öte yandan DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD askerlerinin Rakka, Tabka ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Fransız Lafarge Çimento Fabrikası’ndan çekildiğini açıkladı.

KOALİSYON ÜSSÜ VURDU

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR)'nin açıklamasına göre, daha önce ABD askerleri tarafından boşaltılan üs, kimliği bilinmeyen ancak ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait olduğu düşünülen uçaklarca bombalanarak kullanılmaz hale getirildi.

(Ajanslar)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ