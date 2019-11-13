  • Bist 100
    104828
  • Dolar
    5,7470
  • Euro
    6,3222
  • Altın
    271,2290
İstanbul
12 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Terör yandaşlarından canlı yayında TRT'ye saldırı Terör yandaşlarından canlı yayında TRT'ye saldırı
İngiltere'de McDonald's çalışanları ücretlerinin artırılması için greve gitti. İngiltere'de McDonald's çalışanları ücretlerinin artırılması için greve gitti.
Terör yandaşlarından canlı yayında TRT'ye çirkin saldırı Terör yandaşlarından canlı yayında TRT'ye çirkin saldırı
Azil Soruşturmasının halka açık ilk oturumu başladı Azil Soruşturmasının halka açık ilk oturumu başladı
MEB 2016'da uyarmıştı MEB 2016'da uyarmıştı
MEB'den ara tatile özel etkinlik sitesi MEB'den ara tatile özel etkinlik sitesi
Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 operasyonu Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 operasyonu
Kuiper Kuşağı asteroidine 'Arrokoth' adı verildi Kuiper Kuşağı asteroidine 'Arrokoth' adı verildi
Abdulmehdi ile Barzani, ülkedeki "gösterileri" görüştü Abdulmehdi ile Barzani, ülkedeki "gösterileri" görüştü
Altının kilogramı 271 bin 700 liraya yükseldi Altının kilogramı 271 bin 700 liraya yükseldi
Menajeri resmen açıkladı! İşte Diagne hakkında verilen karar Menajeri resmen açıkladı! İşte Diagne hakkında verilen karar
Esenler'de banka soygunu! Vatandaş çelme takarak durdurdu Esenler'de banka soygunu! Vatandaş çelme takarak durdurdu
Peskov: Rusya ve Türkiye, DEAŞ'lıların ülkelerine gönderilmesi konusunu görüşüyor Peskov: Rusya ve Türkiye, DEAŞ'lıların ülkelerine gönderilmesi konusunu görüşüyor
Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
Nil Nehri'nin yaklaşık 30 milyon yıl önce oluştuğu iddia edildi Nil Nehri'nin yaklaşık 30 milyon yıl önce oluştuğu iddia edildi
İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen sanık: Pişmanım İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen sanık: Pişmanım
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz
İngiliz aile, oğullarının ölümüne neden olan ABD'li kadının yargılanmasını istiyor İngiliz aile, oğullarının ölümüne neden olan ABD'li kadının yargılanmasını istiyor
Venedik sular altında kaldı Venedik sular altında kaldı
13 Kasım Masterchef Türkiye'de kim elendi? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım Masterchef Türkiye'de kim elendi? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
DSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı DSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi
Sendika başkanını öldüren zanlı, cinayet anını anlattı Sendika başkanını öldüren zanlı, cinayet anını anlattı
Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Kasım 2019 Çarşamba 18:06:13 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 18:08:20

Abdulmehdi ile Barzani, ülkedeki "gösterileri" görüştü

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterileri ele aldı.

IKBY Başkanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, sürpriz bir ziyaretle Bağdat'a giden Barzani'nin, Başbakan Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.

IKBY Başkanı Barzani'nin görüşmede, ülkenin siyasi ve güvenlik alanında istikrarı ile Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin bu yönde attığı adımları desteklediklerini yenilediği vurgulanan açıklamada, Barzani'nin Irak'taki tüm siyasi tarafları, sorunların çözümü ve bu yönde açıklanan reformları desteklemeye çağırdığı kaydedildi.

Açıklamada, hükümet karşıtı gösteriler ile bunun ülkeye yönelik etkileri hakkında fikir alışverişinde bulunan Barzani ile Abdulmehdi'nin, gösterilerin nedenleri ve olaylara karşı nasıl davranılması gerektiği yönünde atılacak adımları ele aldığı da ifade edildi.

Bağdat-Erbil hattındaki sorunların çözümünde ilerleme sağlandığı anlatılan açıklamada, terör tehdidine karşı Irak merkezi yönetim ile IKBY yönetimi arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

BARZANİ, SALİH VE HALBUSİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Barzani, Bağdat'taki temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Irak'taki son gelişmeler ile Bağdat-Erbil ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, ikilinin ülkenin huzuru ve istikrarının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

IKBY Başkanı Barzani ile Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin görüşmesinde ise Irak'taki son gelişmeler ile anayasa değişikliği meselesinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Barzani'nin "Anayasada değil uygulamasında sorun var. Anayasada yapılan her türlü değişiklik Irak'ın çıkarına, huzuruna ve istikrarına katkı sağlamlı ve IKBY'nin anayasal hakları ile Irak'taki tüm bileşenlerinin hakları da korunmalıdır." sözlerine yer verildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ