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06 Eylül 2019 Cuma 07:18:56 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 07:20:31

Abdullah Mursi'nin cenazesi de gece defnedildi

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi'nin cenazesi, yalnızca ailesi, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının katılmasına izin verilen törenle babasının mezarının yakınında bulunan mezarlığa defnedildi.

Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba akşamı 25 yaşında vefat eden Abdullah Mursi'nin sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan cenaze törenine hapisteki kardeşi Üsame Mursi'nin yanı sıra annesi, kardeşleri, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının da katılmasına izin verildiğini söyledi.

Abdulmaksud, "Mısır Başsavcılığı kararıyla Kahire'deki bir hastaneden cenazesi alınan Abdullah Mursi'nin cenazesi, Zeynhum morguna getirildi. Orada ailesi tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kahire'nin doğusundaki Medinet Nasr semtindeki babasının cenazesinin medfun bulunduğu kabristan yakınında defnedildi." dedi.

Mısır makamları tarafından Abdullah Mursi'nin defni ve vefat sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Muhammed Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşi Abdullah'ın geçirdiği bir kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirmişti. Mursi ailesinden yapılan açıklamada, vefata ilişkin herhangi bir cinayet şüphesinin bulunmadığı belirtilmişti.

ABDULLAH MURSİ DAHA ÖNCE HAPİS YATMIŞTI

Mursi ailesi, Ekim 2018'de Kahire'nin batısında yer alan Şeyh Zayid bölgesindeki evlerine baskın yapan güvenlik güçlerinin Abdullah'ı gözaltına aldığını, aynı gün içinde de serbest bıraktığını duyurmuştu.

Abdullah Mursi ve arkadaşı Muhammed İmad Abdulmunim, Mart 2014'te bir kontrol noktasında durdurulan araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, Benha Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 10 bin Mısır cüneyhi (yaklaşık 3 bin 515 lira) para cezasına çarptırılmıştı.

22 Temmuz 2015'te serbest bırakılan Abdullah Mursi'nin ailesi oğullarının uyuşturucu kullanmadığını, söz konusu tutuklamanın siyasi amaçlı olduğunu ifade etmişti.

Abdullah Mursi, babası Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Facebook hesabından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve diğer yetkilileri babasını öldürmekle suçlayan paylaşımlarda bulunmuştu.

MUHAMMED MURSİ MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETMİŞ VE GECE DEFNEDİLMİŞTİ

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında, 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Mısır devlet televizyonu, 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verilmişti.

(AA)

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