ABD:Türkiye, S-400'leri bu yılın sonuna kadar faaliyete geçirecek
Pentagon, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini bu yılın sonuna kadar faaliyete geçirmesini bekliyor.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 sistemlerini yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi beklediklerini söyledi.
Eylül 2017’de Rusya, Türkiye’nin S-400 sevkiyatını öngören anlaşma kapsamında 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.
S-400 sözleşmesi, Türkiye tarafına kısmi üretim teknolojilerinin devredilmesini öngörüyor.
İlk teslimatlar 12 Temmuz'da başlamıştı.
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